Agro é percebido como principal gerador de riqueza no Brasil

O agronegócio é percebido por 47% dos brasileiros como principal gerador de riquezas no país, desbancando os demais setores. O dado faz parte da pesquisa semestral do observatório da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), lançada neste mês.

Em Capão Bonito produtores obtém produção acima dos níveis nacionais Foto: FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

A pesquisa foi realizada entre os dias um e sete de julho, com amostra nacional de 3.000 entrevistados de 18 anos ou mais, de todas as cinco regiões do País. A margem de erro máximo estimada para o levantamento é de 1.8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O questionamento foi quais setores geram mais riquezas no Brasil. As respostas estão no ranking abaixo: