Agro quer obrigar Apex a destinar 30% do Orçamento para promover exportação de carne

A demanda ganhou força diante da polêmica do Carrefour, que chegou a anunciar um boicote à carne do Mercosul na França. Esse impasse com um país da União Europeia despertou em setores do agro a urgência de começar a exportar para outros mercados. Foi isso que levou o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) a elaborar uma emenda à LDO de 2025 para fazer com que a Apex dê prioridade para a promoção da carne brasileira no exterior. O texto, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso, será protocolado no começo da próxima semana.

Parlamentares que apoiam a emenda preveem resistência da Apex, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e dizem que o orçamento da agência é uma “caixa preta” e não é possível saber hoje qual a parcela de recursos que é usada para promover exportação de proteína animal. Eles negociam a inclusão da emenda com o relator da LDO, o senador Confúcio Moura (MDB-RO).

“A Apex Brasil é um dos órgãos que mais estimula e promove a exportação de proteínas. E é uma ação feita em conjunto com as entidades representativas do setor, que são conveniadas e participam de todas as ações. A Apex tem muito empenho nas exportações desse setor. Recentemente, por exemplo, reagiu com nota dura às críticas do Carrefour à carne do Mercosul”, respondeu a agência. A Apex, contudo, não quis comentar o conteúdo da emenda por ainda não ter tido acesso ao documento. O órgão informou que em 2024 seu orçamento é de R$ 1,6 bilhão, mas não detalhou quanto é destinado a promover a exportação de carne.