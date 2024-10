Alckmin entra na campanha do PT na ‘capital do agro’; veja bastidores

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) abraçou a campanha do PT na capital do agronegócio. Nesta quinta-feira, 10, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços gravou vídeos eleitorais ao lado do candidato do PT à prefeitura de Cuiabá (MT), Lúdio Cabral.

A campanha espera que a imagem positiva de Alckmin junto a setores do agronegócio angarie votos em um segundo turno considerado difícil, contra o bolsonarista "de carteirinha" Abilio Brunini (PL). Apesar de sua rejeição considerável no reduto bolsonarista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também gravou com Lúdio e sua vice, Rafaela Fávaro (PSD). Ela é filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD). Segundo apurou a Coluna do Estadão, Alckmin também deve ir a Cuiabá para uma atividade de campanha presencial no dia 19 de outubro, um sábado. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deve ir à capital mato-grossense em outro momento. Já a presença de Lula ainda é incerta.