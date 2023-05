Alcolumbre age para enfraquecer ministério de Marina

Assim como integrantes do PSD e MDB, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) quer fortalecer ministérios comandados por seus aliados na MP da reestruturação da Esplanada. No caso de Alcolumbre, uma das ideias é “devolver” a Agência Nacional das Águas (ANA) para o Ministério da Integração.

A pasta é comandada por Waldez Góes, aliado de primeira hora de Alcolumbre. A ANA está atualmente sob guarda-chuva da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Recentemente, a ministra entrou em rota de colisão com Alcolumbre e alguns membros do governo ligados a ele, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Alcolumbre preside a comissão mista responsável por analisar a MP da reestruturação. O vice é Marco Bertaiolli (PSD-SP) e o relator Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Parlamentares acreditam que a unidade dos três partidos dá força para viabilizar as alterações.

Waldez, Silveira e Alcolumbre no Ministério de Minas e Energia. Foto: Instagram/@davialcolumbre — 16/05/2023

Ontem, Alcolumbre criticou decisão do Ibama, que fica sob o guarda-chuva da pasta de Marina Silva, de negar a autorização para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas. Como mostrou o Estadão, o imbróglio virou um cabo de guerra no governo.

Alcolumbre, em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, disse na quarta-feira (17) que o veto é “um desrespeito ao povo amapaense“. “Vamos lutar para reverter essa decisão equivocada”, acrescentou o parlamentar.