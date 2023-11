Alcolumbre escolhe antigo desafeto de Dino para sabatiná-lo na CCJ

Causou surpresa a escolha de Weverton Rocha (PDT-MA) para relator da sabatina da indicação de Flavio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF). O pedetista rompeu com Dino na eleição de 2022, quando concorreu ao governo do Maranhão apoiado pelo bolsonarismo. Na época, o atual ministro da Justiça apoiou Carlos Brandão (PSB), o atual governador, que já tinha sido seu vice quando o socialista governou o Estado por duas vezes.

O ministro da Justiça, Flávio Dino. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Além de romper publicamente com Flávio Dino na ocasião, Weverton fez campanha abertamente para o concorrente do pessebista ao Senado, Roberto Rocha (PTB), e criticou muito aquele que, hoje, será alvo do relatório na principal comissão do Senado. A Coluna já entrou em contato com o senador e com a assessoria de Flávio Dino para saber como classificam a atual relação política entre eles e aguarda retorno.

Interlocutores de Dino dizem que a relação do ex-governador do Maranhão com o senador é marcada por idas e vindas. “Já foram muito próximos, muito distantes. Hoje a relação é cordial”, diz um aliado. Outros fazem a leitura politica de que Weverton traiu Dino, mas depois se arrependeu. O senador ainda não se manifestou.

Nota do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre

Recebi a mensagem ( N°88/2023) encaminhada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Senado Federal com a indicação do senhor Flávio Dino para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Informo que a sabatina do indicado ao STF será no dia 13 de dezembro, em reunião ordinária da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ), com a relatoria do competente senador Weverton Rocha.