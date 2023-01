Alcolumbre pede a ministros do União que contemplem parlamentares do partido nas pastas

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) orientou dois ministros do partido, Waldez Góes (Integração) e Juscelino Filho (Comunicação), a procurarem parlamentares do União Brasil para sinalizar que eles serão contemplados com a indicação de cargos nas pastas. Com isso, espera que as bancadas do partido no Congresso tenham interesse em aderir à base do novo governo.

Os congressistas do União devem se reunir até o final do mês para definir posição no Legislativo.

Leia também PT segura indicações no 2º escalão de ministérios para acomodar aliados

Alcolumbre e Bivar durante a posse de Waldez. Foto: Julia Lindner

Alcolumbre também fez questão de garantir a presença do presidente do União, Luciano Bivar, na posse de Góes, ontem, que está sem partido. O senador amapaense posou para uma foto ao lado de Bivar afirmando ser a prova de que “está tudo bem” na legenda. Até então, Bivar dizia que o partido só tinha dois ministros — Juscelino Filho e Daniela do Waguinho.