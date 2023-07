Partido Novo volta a conquistar filiados após reformas internas

Após perder mais de 30% de seus filiados entre 2019 e 2022, além de ver a bancada cair de oito para três deputados federais, o partido Novo observa um aumento no fluxo de filiações. Nos últimos dois meses, registrou mais 1,8 mil filiados e chegou a 33 mil.

Isso ocorre após uma série de reformas internas e a superação da crise com o ex-dirigente da legenda, João Amoedo.

Dentre as mudanças implementadas pelo presidente do partido, Eduardo Ribeiro, está a autorização para o partido acessar os recursos do Fundo Partidário. Até então, a legenda condenava o uso de recursos públicos por partidos políticos e se valia das doações de seus filiados. Sigla também projeta aumento de diretórios no país.

“Perdemos a chance de expandir o partido na janela de 2020 por um erro de estratégia ao restringir o número de cidades com diretórios, mas dessa vez será diferente e o Novo estará em centenas de municípios pelo Brasil disputando eleições para prefeito e vereador”, concluiu Eduardo Ribeiro.