Após federação com União Brasil, grupo de Lira espera ter espaço no governo Lula

Com a formalização da federação entre PP e União Brasil, o grupo de Arthur Lira (PP-AL) acredita ter força para ocupar posições estratégicas no governo Lula e até voltar a reivindicar pastas como Saúde ou Educação. O objetivo é que o União ocupe espaço semelhante ao do MDB em gestões anteriores do PT.

TESTE. O Centrão espera que votações de medidas provisórias, como a do Carf, indiquem que Lula precisará do União Brasil para governar. Já o Planalto busca ganhar tempo até abril para construir maioria sem ceder mais cargos no primeiro escalão.