Após filiar Girão, Novo negocia com dois senadores do Podemos

Depois de Eduardo Girão (Novo-CE), os senadores Styvenson Valentim (Podemos-RN) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) estão em tratativas para mudar para o Partido Novo. Eles vislumbram formar na nova sigla uma bancada que trate da pauta anticorrupção. Desejam também firmar oposição ao governo Lula.

A mudança de Oriovisto foi tratada em reunião de Styvenson, de quem é próximo, com membros do Partido Novo. Oriovisto, no entanto, nega que esteja negociando com o Novo e afirma que não deixará o Podemos.

“Fui eleito pelo Podemos, que tem bandeiras com as quais me identifico e, portanto, não me reuni com o presidente do Novo e não cogito mudar de partido”, diz o senador.