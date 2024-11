Arapongagem no governo Bolsonaro volta à pauta do STF

De acordo com a denúncia, 116 parlamentares tiveram suas redes sociais monitoradas a pedido da Secretaria de Governo da gestão Bolsonaro. Na ação, protocolada em 2020, o PV defendeu que a produção de relatórios de monitoramento na gestão Bolsonaro fosse declarada inconstitucional. A sigla também pediu abertura de inquérito pela PF para investigar possível prática de crime por parte da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Governo à época.

“O monitoramento ilegal de autoridades e jornalistas com recursos públicos foi um absurdo à época, e, agora, após o indiciamento de vários atores do governo Bolsonaro, com as provas apresentadas pela Polícia Federal de que havia um plano de colocar o golpe de Estado em prática, reforça ainda mais a necessidade de que a Corte decida favoravelmente ao nosso pleito”, diz o PV, em nota enviada à Coluna do Estadão.

Para o PV, o monitoramento está intrinsecamente ligado aos atos golpistas. “Após o golpe, o próximo passo seria perseguir parlamentares, dirigentes políticos e todos que fossem uma ameaça ao projeto. Estes monitoramentos não eram atos preparatórios, já eram ações estatais de perseguição institucional”, avalia o partido.