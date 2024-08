Atual presidente substituto da ANAC tem condição de ser oficializado, diz ministro

Costa Filho argumenta que a nomeação só não ocorreu antes porque há, por parte do Senado, um represamento de avaliações para cargos de agências reguladoras. “Temos nomeações para outros órgãos, para a ANTT, a Anvisa, entre outras, que ainda estão paralisadas no Senado. O ministro Padilha vai avançar na agenda, abrir o diálogo com o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG)”, observa. “A gente tem mais duas nomeações que serão feitas, esperamos que agora no mês de setembro. Nós vamos dialogar com o presidente Lula, com o ministro Padilha, para fazer uma construção coletiva”, complementa.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a ANAC — que regula o setor de aviação no País e acompanha as investigações da queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), por exemplo —, está sem diretor-presidente desde abril de 2023. O motivo é a falta de entendimento político entre o governo Lula e o Centrão em torno da indicação ao cargo.

Há um ano e quatro meses, a agência é presidida interinamente pelo diretor Tiago Sousa Pereira. No dia sete de agosto, o mandato do diretor Rogério Benevides Carvalho venceu, deixando outra vaga em aberto. Procurada para comentar a demora nas indicações para a agência, a Anac não comentou.

Em março de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a publicar no Diário Oficial da União (DOU) a indicação de Pereira para assumir a presidência da Anac efetivamente. Mas o despacho nunca foi encaminhado ao Senado, que precisa chancelar o nome na Comissão de Infraestrutura e em plenário.