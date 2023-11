Bastidor: Novo presidente da Caixa faz gestos políticos para aplacar resistências e promete diálogo

O novo presidente da Caixa, Carlos Vieira, adotou uma estratégia para aplacar resistências à sua posse, ocorrida nesta quinta, 9, fruto de acordo do presidente Lula Inácio Lula da Silva com o Centrão: conversar. Habituado ao mundo político, Vieira abriu diálogo com parlamentares que se queixavam da falta de espaço com a ex-presidente Rita Serrano. Também procurou, pessoalmente, o ministro das Cidades, Jader Filho, e garantiu que fará um trabalho conjunto no Minha Casa, Minha Vida.

Como revelou a Coluna, Jader manifestava preocupação com a troca na Caixa. Até agora, o dirigente do banco não se comprometeu a manter a vice-presidente de Habitação, Inês Magalhães, como quer o governo. Mas a expectativa de quem esteve com Vieira é de que isso aconteça, em mais um gesto a Lula.

Presidente Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Posse esvaziada deixou integrantes do Centrão ‘cismados’

Sem a presença de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a posse esvaziada de Vieira deixou uma “pulga atrás da orelha” de integrantes do Centrão. Líderes se lembraram das posses reservadas dos ministros André Fufuca (Esporte) e Silvio Costa (Portos e Aeroportos). Como revelou o Broadcast, Vieira inicialmente pensava que sua posse seria no Planalto.