Bolsonaristas preparam novas manifestações na Paulista pelo impeachment de Moraes

A decisão do bolsonarismo de só protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF) em 9 de setembro foi calculada. Em reunião na liderança do PL na Câmara, na tarde desta quarta-feira, 14, expoentes da oposição concordaram que é preciso ter apoio popular para dar andamento ao processo. A portas fechadas, combinaram novas manifestações contra o magistrado na Av. Paulista, em São Paulo.

O ministro do STF Alexandre de Moraes. Foto: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) anunciou o início da coleta de assinaturas pelo pedido de impeachment do ministro. ““Não vivemos uma democracia na nossa Nação, infelizmente. Vivemos numa ditadura da toga”, disse Girão. Ele lembrou que já existe um requerimento de CPI contra os ministros do Supremo na Câmara, e pediu para a criação de uma nova comissão para investigar os fatos revelados pela Folha de S. Paulo.