Bolsonaro barra plano de Flávio concorrer à prefeitura do Rio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não quer o filho Flávio, senador pelo PL, na disputa pela prefeitura do Rio, em 2024. Nesta quinta-feira, 18, houve uma operação de bastidores para tirar Flávio dessa disputa. Bolsonaro esteve no Senado para conversar com o primogênito sobre o assunto. A avaliação do ex-presidente é a de que o filho 01 deve ficar no Senado. Pesquisas em poder do PL indicam que, se a eleição fosse hoje, Flávio perderia para o prefeito Eduardo Paes (PSD), que vai concorrer ao segundo mandato.

O ex-presidente da Republica, Jair Messias Bolsonaro, visitou o filho no Senado, na quinta-feira (18). Foto: Wilton Junior/Estadão - 18/05/2023

Bolsonaro também esteve na sede do PL e conversou sobre o assunto com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Como mostrou o Estadão, os últimos escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro tiveram impacto sobre a pré-candidatura de Flávio.

O problema é que a briga no Rio abre brecha para um racha no reduto bolsonarista. Um grupo defende agora o general Walter Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e outro acha mais viável o lançamento do deputado Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, apesar da gestão problemática durante a pandemia de covid-19.