Bolsonaro reforça campanha de Engler em BH, onde trava disputa com Lula

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não tem planos de ir antes do segundo turno a Belo Horizonte, onde apoia a reeleição de Fuad Noman (PSD), o ex-presidente Jair Bolsonaro vai reforçar a campanha de Bruno Engler (PL) em uma agenda de rua no sábado, 19.

Aliados de Lula tentam organizar uma sessão de fotos com Fuad em Brasília, mas a equipe do prefeito diz que essa ideia nunca foi cogitada. O PSD de Minas, na verdade, carrega uma mágoa do PT. Nos bastidores, afirma que Fuad poderia ter vencido no primeiro turno se o PT não tivesse lançado o deputado federal Rogério Correia a prefeito.