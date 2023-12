Brasil está sem embaixadores na Venezuela e na Guiana e Senado corre para aprovar indicações de Lula

Em meio à tentativa da Venezuela de incorporar parte do território da Guiana, o governo brasileiro está com os postos de embaixadores vagos nos dois países vizinhos, o que gera dificuldade para o Brasil se colocar como mediador no conflito. O Senado corre para votar as indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda este ano.

As sabatinas de Glivânia Maria de Oliveira e Maria Cristina de Castro Martins, escolhidas para os cargos na Venezuela e na Guiana, respectivamente, estão marcadas para a próxima terça-feira, 12. O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse à Coluna que a votação poderá ocorrer no plenário da Casa no mesmo dia.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao lado do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE/Andre Coelho

As indicações contam com parecer favorável dos relatores, que observam o desafio das postulantes com as discussões a região de Essequibo, área que a Venezuela tenta incorporar ao seu território. “Para além das dúvidas que persistem quanto à delimitação, o interesse na exploração de hidrocarbonetos reforça o pano de fundo dessa disputa”, comentou o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), relator da indicação de Glivânia.

O Brasil está sem embaixador na Venezuela desde 2020, quando o governo Bolsonaro fechou a representação brasileira naquele país. Neste ano, Lula reabriu a embaixada, mas indicou Glivânia somente em novembro.

No caso da Guiana, o Brasil ficou sem embaixador no país somente esta semana, pois a diplomata Maria Clara Carisio deixou Georgetown para assumir a embaixada brasileira em Sarajevo, na Bósnia. Quem representa o Brasil na Guiana, dessa forma, é o encarregado de negócios Paulo Vassily.