Brasil 'exporta' modelo da bancada do agro para Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai

Os países da América do Sul buscam copiar o formato de interlocução unificada do setor produtivo com o Parlamento. O IPA é formado por 59 entidades do agronegócio brasileiro e presta suporte e assessoria técnica à FPA, maior bancada do Congresso Nacional, com 340 parlamentares.

“É um passo dado na organização do setor produtivo e dos parlamentares sul-americanos para seguir o mesmo caminho. Temos uma peculiaridade entre os países da região que temos os mesmos destinos e também os mesmos embargos. Vamos nos unir pelas nossas pautas como países produtores e com eficiência no sistema de produção”, disse o presidente do IPA, Nilson Leitão.

Parte das lideranças envolvidas na discussão participou da 1ª Cúpula sul-americana Agro Global 2024, realizado pelo IPA, em Brasília, e conversou com a Coluna do Estadão/Broadcast Agro.

A Argentina já possui hoje cerca de 47 parlamentares identificados com a agenda setorial sob o Espaço Legislativo Intrapartidário de Diálogo do Agro, que tem um ano. A interlocução do setor privado e o suporte técnico aos parlamentares é feito pela Fundação Barbechando, que representa produtores rurais, indústria e instituições de pesquisa do País, conta a presidente Ángeles Naveyra.