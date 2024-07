Brasil receberá autoridades e empresários chineses antes da visita de Xi Jinping

A programação, ainda em elaboração, prevê um seminário no Ministério de Relações Exteriores, uma sessão solene na Câmara sobre o dia da imigração chinesa e um jantar na embaixada da China, para reunir autoridades e investidores.

A articulação é liderada pelo presidente Frente Parlamentar Brasil-China, deputado Fausto Pinato (PP-SP). “O embaixador chinês me pediu prioridade máxima para o evento em agosto. Teremos vários representantes das empresas chinesas e tudo será televisionado pela Televisão Central da China, onde anunciarão a vinda do presidente”, disse o congressista à Coluna do Estadão.

A China é o principal destino das exportações do Brasil. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, as vendas para o país chegaram a mais de US$100 bilhões em 2023.