“Cabeças brancas” do PSDB boicotam comemoração dos 35 anos do partido organizada por Marco Vinholi

A crise no PSDB de São Paulo chegou a tal ponto que até a comemoração dos 35 anos da sigla teve de ser adiada porque foi boicotada. O ato seria realizado na Assembleia Legislativa (Alesp), neste domingo. Não há indicativo de que será marcada outra data.

TQ SÃO PAULO 13.03.2018 NACIONAL José Aníbal assina ficha de inscrição para concorrer às prévias do PSDB para candidatura a Governo do Estado de São Paulo. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A sabotagem ao evento foi articulada num grupo de WhatsApp que reúne os chamados “cabeças brancas”, filiados desde a fundação da sigla. Também contou com a participação da ala ligada ao atual presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A Coluna teve acesso às mensagens que deixam claro o motivo. O evento havia sido convocado pelo presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi. “O ‘encontro’ que está sendo chamado na Alesp é do Vinholi, que participou da desfiliação do PSDB do prefeito de Jundiaí e filiação ao PL, junto com Bolsonaro, Tarcísio e Valdemar Costa Neto”, escreveu o ex-senador José Aníbal ao anunciar o adiamento.

O ex-senador José Aníbal enviou mensagem em grupo de tucanos no Whatsapp com críticas ao presidente do diretório do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi. Foto: Reprodu

Marco Vinholi já não era reconhecido como um tucano raiz e, nos últimos dias virou ‘persona non grata’ na sigla porque participou de encontro do PL que marcou a filiação de cinco prefeitos tucanos ao partido de Jair Bolsonaro.

Em outro trecho da troca de mensagens, um dos filiados reclama que o partido “foi invadido por pessoas que nenhuma identidade tinham com a social democracia”. E mais um integrante do grupo ressalta que é preciso repensar o partido, pois da forma como está “não existe nada a comemorar”.

Cartaz anuncia o adiamento de comemoração dos 35 anos do PSDB que seria celebrado neste domingo (25) na Alesp. Foto: Reprodução

As mensagens também expõem o projeto de intervenção no diretório paulista. Na conversa, militantes do partido fazem críticas ao ex-governador de São Paulo João Doria, a quem se referem como “corvo”. Eles o responsabilizam por ter colocado pessoas sem identidade com a social democracia dentro do partido.

Vinholi nega que o adiamento tenha relação com a insatisfação de correligionários. Segundo ele, diretórios municipais previam celebrações locais no mesmo dia para o qual o evento na Alesp havia sido marcado. Por isso, preferiu realizá-lo em outra data.