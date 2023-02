Marinho toma distância de Bolsonaro para convencer indecisos na disputa pelo Senado

Candidato à Presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) tem tentado convencer senadores indecisos críticos a Jair Bolsonaro que o seu vínculo com o ex-presidente não é relevante para a disputa. “Bolsonaro já está fora (do cargo)”, disse um aliado do senador eleito que tem ajudado na campanha.

Pelos cálculos do PL, Marinho está atualmente empatado com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com 36 possíveis votos, mas só terá chances de vencer se avançar sobre os senadores independentes.

Nas redes sociais, bolsonaristas têm estimulado os apoiadores do ex-presidente a cobrar os senadores a votarem contra Pacheco, que é o nome do presidente Lula (PT) na disputa. Eles criaram um site para mostrar quais parlamentares devem ser cobrados.