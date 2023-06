Celso Sabino começa aquecimento para assumir Turismo

Cotado para substituir Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, o deputado Celso Sabino (União-PA) tem ocupado seus dias se preparando para assumir a pasta. Segundo pessoas próximas, ele conversou com técnicos e especialistas do setor. Também começou a esboçar possíveis programas para lançar à frente do órgão.

O deputado federal Celso Sabino (União-PA), que deve assumir o Ministério do Turismo. Foto: Dida Sampaio/Estadão - 16/07/2021

A quem o questiona sobre a expectativa de ocupar a função, Sabino responde que “está estudando”. A orientação do partido é para que ele não fale publicamente sobre o tema até que haja formalização.

A expectativa na legenda é que Daniela Carneiro faça um gesto ao voltar de Portugal, na sexta, para sinalizar que deixará o ministério. Depois, deve ocorrer uma reunião entre Lula e Sabino entre segunda e terça.

Marido de Daniela, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, tem mantido contato com o Planalto para negociar a saída da ministra, mesmo durante a ida dela ao exterior.