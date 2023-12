ChatGPT frustra Nelson Pellegrino: não ajudou em jogo do Bahia e ainda errou cargo do ex-deputado

No dia da final do Brasileirão, ansioso com o risco de seu time cair, o ex-deputado federal do PT da Bahia, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Nelson Pellegrino, apelou ao ChatGPT para saber o destino do Bahia.

O ex-deputado federal Nelson Pellegrino, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Foto: SERGIO DUTTI/ESTADÃO

Nelson recebeu uma mensagem cheia de estatísticas, mas sem resposta. Teve assistir ao jogo até o último segundo para ter certeza de que o tricolor baiano escaparia.

Mas, por já ter baixado o ChatGPT, foi brincar com outras perguntas. Para sua surpresa, o aplicativo confundiu sua trajetória política. Disse que havia sido vereador, cargo que nunca ocupou.