Conab é alvo de disputa entre Agricultura e Desenvolvimento Agrário

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), pediu ao chefe da Casa Civil, Rui Costa, e ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que o governo não transfira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A mudança é um pleito de movimentos sociais ligados ao PT, como o MST, e era tratada como certa pelo ministro do MDA, Paulo Teixeira (PT-SP). Na visão de aliados de Fávaro, o MDA não tem experiência na gestão de estoques reguladores e na política de preços mínimos de insumos agrários. Desde a sua criação, em 1990, a Conab só ficou fora da pasta da Agricultura por seis meses, no governo Collor, e acabou voltando após uma avalanche de queixas de produtores rurais.

MEIO. Uma das saídas para evitar o conflito entre as pastas é transformar a Conab em uma “agência” de produção de informações para o campo, de gestão compartilhada pelos dois ministérios. A palavra final será de Lula, que avalia se cede à base eleitoral ou se faz aceno a ruralistas.

PLANOS. Havia a expectativa de que Paulo Teixeira anunciasse o comando da Conab nesta semana - um dos cotados é Edegar Pretto (PT-RS). Mas Teixeira adiou a decisão para se inteirar mais sobre o assunto. Durante a transição, ele se preparou para assumir a pasta da Comunicação e soube que ficaria com o MDA na semana anterior à posse. A pasta era prometida a Reginaldo Lopes (PT-MG).

