CPI da Braskem avança no Senado e pode ser instalada ainda em setembro

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) protocolou nesta quinta-feira o requerimento de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o papel da Braskem no afundamento de solo em Maceió. A expectativa é que o colegiado possa ser instalado ainda em setembro.

Renan conseguiu reunir 45 assinaturas, mais da metade do total de senadores e muito acima das 27 necessárias para protocolar um pedido de CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai aguardar parecer da Advocacia do Senado e a conferência das assinaturas para realizar a leitura do texto em plenário, o próximo passo para dar andamento à comissão. A iniciativa de Renan para instalar uma CPI foi revelada pela Coluna.

As operações da Braskem em Maceió causaram movimentações no solo que levaram ao afundamento de cinco bairros. A Novonor (ex-Odebrecht) tem 50,1% do capital votante da petroquímica. “O que está acontecendo em Alagoas é o maior crime ambiental do mundo”, afirma Renan Calheiros.