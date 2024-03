CPI da Braskem: MDB indica senador para substituir Renan Calheiros

O líder do MDB, senador Eduardo Braga (AM), designou o senador Alessandro Vieira (SE) para ocupar a vaga de Renan Calheiros (AL) na CPI da Braskem. O oficio com a substituição já foi enviado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Primeira reunião da CPI da Braskem. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Autor do requerimento que criou a CPI da Braskem, Renan abandonou a comissão após ser preterido na escolha da relatoria. O presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), escolheu o senador Rogério Carvalho (PT-SE) como relator. A CPI apura os danos causados pela Braskem como o afundamento de bairros, na exploração de sal-gema em Maceió, que acontece desde a década de 1970. O temor entre os governistas era que Renan, se escolhido relator, pudesse iniciar uma ofensiva contra o prefeito JHC, que integra o grupo político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), rival do senador em Alagoas. Isso abriria um novo flanco entre Lira e o Planalto. A relação dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi pacificada recentemente. A composição da CPI mostra de que o governo não quer novo desgaste com o presidente da Câmara. Renan, por sua vez, embora irritado com ministros e lideranças do governo Lula, já manifestou a interlocutores não haver risco de rompimento ou retaliação de sua parte.