Cúpula do Judiciário organiza comparecimento em peso a posse de Dino na Justiça

Integrantes da cúpula do Judiciário se organizam para comparecer em peso à posse de Flávio Dino na Justiça, para simbolizar o que dizem que será a retomada do diálogo institucional com o Executivo.

Além do embate constante do Planalto com o Judiciário, no governo Bolsonaro, dizem ministros, o canal de contato do Judiciário com o Executivo através do Ministério da Justiça estava bloqueado.

As presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, e o corregedor-geral de Justiça, Luís Felipe Salomão, devem comparecer à posse de Dino, marcada para o dia 2.