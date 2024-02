Declarações de Lula comparando Israel ao Holocausto são "tendenciosas e desonestas"

O Grupo Parlamentar Brasil-Israel do Senado Federal condenou as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto e classificou as afirmações de “tendenciosas e desonestas”. Em nota, o presidente do grupo, senador Carlos Viana (Podemos-MG), considerou “preocupante e lamentável que o presidente Lula, no tocante à guerra em Gaza, apequene o Brasil no mundo da diplomacia”.

Viana ressaltou, ainda, que as afirmações do petista mostram desconhecimento histórico. “Declarações inconsequentes como esta, e outras nos últimos dias, mostram o desconhecimento histórico e a falta de equilíbrio para presidir o nosso país, reconhecido historicamente como uma nação negociadora da paz “.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (C) attends the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union (AU) at the AU headquarters in Addis Ababa on February 17, 2024. (Photo by Michele Spatari / AFP)