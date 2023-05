Deltan se reúne com assessores e pede pizza após decisão que cassou seu mandato

Após a decisão do TSE que cassou o seu mandato, o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) se fechou no gabinete com assessores. O encontro entrou na madrugada desta quarta-feira (17) e foi acompanhado de pizza. O pedido chegou ao escritório do parlamentar quase três horas depois de o resultado ser anunciado.

Como mostrou a Coluna do Estadão, Deltan terá que deixar o gabinete e devolver equipamentos à Casa nas próximas horas. A determinação do comando da Câmara é que ele entregue a carteira funcional, a chave de gabinete e o broche parlamentar tão logo o TSE comunique a Câmara sobre a decisão.

Deltan Dallagnol (Podemos); deputado teve mandato cassado nesta terça-feira, 16 Foto: Gabriel Cruz/Divulgação

