George Santos pede mas não consegue encontrar Lula

Um dos pedidos de audiência recebidos pela comitiva de Lula nos EUA foi de o George Santos, deputado americano filho de brasileiros acusado de diversos crimes, como assédio sexual, omissão de doadores de campanha e furto. O encontro foi negado pela equipe do presidente.

Washington (United States), 12/01/2023.- Republican Representative of New York George Santos, currently under federal investigation, leaves Capitol Hill in Washington, DC, USA, 12 January 2023. Santos has faced calls to resign from fellow House Republicans following allegations he has fabricated part of his resume. (Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/WILL OLIVER Foto: Will Oliver/EPA/EFE

A pedido de Tarcísio de Freitas, o presidente da Alesp, Carlos Pignatari (PSDB) pretende alterar o regimento interno da assembleia para criar duas comissões: Turismo e Pessoas com Deficiência. O objetivo é agradar às bancadas do PSD e do PSB.

CHEGA MAIS. As comissões nascerão do desmembramento de duas que já existem, a de Direitos Humanos e a de Esportes. Ainda que os aliados de Tarcísio acreditem que o PSB deva votar com o governo paulista em muitas pautas, o partido afirma que seguirá independente.