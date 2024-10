Derrota do Novo em BH cola em vice de Zema, Mateus Simões, e pode impactar 2026

Mateus empenhou-se diretamente na composição da chapa do Novo com Mauro Tramonte e se dedicou à campanha. Mas seu candidato nem sequer passou para o segundo turno. Agora a indagação é sobre o impacto que o resultado terá nas articulações para o vice ser candidato ao governo em 2026.

Indagado pela Coluna do Estadão, Mateus desconversou sobre as pretensões eleitorais. “O nome do Novo, óbvio, mais natural, é o meu, mas é absolutamente compreensível que existam outros nomes no campo da direita, como o deputado Nikolas Ferreira e o senador Cleitinho, lideranças importantes no estado. Agora, qual de nós será o candidato? Acho que é uma construção para esses dois anos, que se inicia, sem dúvida alguma, ao longo do próximo ano”.

Também minimizou a derrota em BH. “Em Belo Horizonte tivemos um avanço considerável. Nosso candidato ficou em terceiro lugar, mas pela primeira vez temos a possibilidade real de não ver a cidade, depois de 32 anos, ser administrada pela esquerda. Temos Bruno Engler que é da base. Também para ser justo, Fuad Noman, que tem história de centro, é do PSD, segundo maior partido da base.”

Dirigentes do partido Novo avaliam, nos bastidores, que o desempenho e a avaliação do governo Zema ao final do mandato terão peso muito maior para a candidatura.