Desenrola tem aprovação de 8 em cada 10 brasileiros, diz pesquisa CNI

Oito em cada dez brasileiros aprovam o programa Desenrola de renegociação de dívidas. Pesquisa CNI, à qual a Coluna do Estadão teve acesso antecipadamente, mostra que a maior aprovação é entre mulheres (83%), na população de 25 a 40 anos (85%) e com renda de 2 a 5 salários mínimos (85%). Os dados apontam, também, que a maioria dos endividados ou com nome negativado (63%) quer tentar usar o programa.

Outra constatação sobre o programa está no Radar Febraban, também obtido com exclusividade pela Coluna. Com o impacto do Desenrola, a perspectiva de endividamento, que crescia desde o início do ano, recuou três pontos de setembro a outubro (25% para 22%). Já a expectativa da população de ficar com menos dívida subiu, passando de 38% para 41%. É o que aponta outro levantamento, este feito pela Febraban.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO

Sobre a pesquisa CNI

Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding, com base em uma pesquisa domiciliar representativa e proporcional à opinião pública brasileira de acordo com sexo, idade, escolaridade, região e condição do município. Foram entrevistados 2.004 brasileiros dos 14 a 19 de setembro, em uma amostra com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.