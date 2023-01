Divisão entre bolsonaristas e velha guarda do PL gera desgaste de líder do partido na Câmara

O atual líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), demonstrou fadiga em seguir no comando da sigla neste ano, diante da divisão entre o PL raiz e os radicais bolsonaristas. O estopim foi a votação da intervenção federal no DF. Apesar da orientação pela aprovação, seguidores de Jair Bolsonaro votaram contra. Uma saída é deslocá-lo para o cargo do PL na Mesa Diretora.

Deputado Altineu Côrtes (PMDB-RJ)

EU NÃO. O posto é a vice-presidência, prometida a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que já disse a colegas que prefere manter o plano e trabalhar pelo equilíbrio do partido fora da liderança.