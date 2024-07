Embaixador da França brinca que Lula e Macron ‘enfim se casaram’

Entre crepes e queijos brie, a celebração da Festa Nacional francesa em Brasília contou com um momento de descontração. No seu primeiro discurso de 14 de julho no cargo, o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, brincou que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron “enfim se casaram”. A declaração arrancou risos no convescote promovido na residência do embaixador, na noite desta quinta-feira, 12, em Brasília, que reuniu franco-brasileiros e autoridades diplomáticas.

PUBLICIDADE A brincadeira faz menção à visita oficial de Macron ao Brasil, em março deste ano, quando ele e Lula viraram “meme” nas redes sociais pelas fotos na Amazônia que supostamente sugeriam um ensaio de fotos “pré-casamento”. O próprio presidente francês entrou na brincadeira e compartilhou um dos memes. Na comemoração da Festa Nacional, o embaixador Lenain destacou durante seu discurso que é uma “honra” contribuir para o fortalecimento das relações entre Brasil e França. “Hoje, digo com muito orgulho que tivemos sucesso nessa missão: o Presidente Emmanuel Macron e o Presidente Lula enfim se casaram, como pareceu oficializado pelas redes sociais”, declarou o diplomata.

Os presidentes Lula e Macron durante visita a Belém. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Comemorada oficialmente no dia 14 de julho, a Festa Nacional francesa celebra a Queda da Bastilha, movimento que acabou com o Antigo Regime e deu início à Revolução Francesa.

Dias após a reviravolta nas eleições francesas, quando centro e esquerda conseguiram reverteram a situação do primeiro turno e retiraram o favoritismo da ultradireita, o embaixador afirmou em Brasília que o dia era de comemorar “valores fundamentais” da República francesa: liberdade, igualdade, fraternidade.

“Devemos lembrar que nossos antepassados lutaram para conquistar direitos que, ainda hoje, estão sendo ameaçados pelo aumento do extremismo, tanto na Europa quanto na América latina. Esses ideais democráticos que a França e o Brasil compartilham são o pilar da nossa amizade”, afirmou Lenain.