Embaixadores escanteados por Bolsonaro ganham espaço na gestão de Lula

Embaixadores de primeira linha do Itamaraty e que foram escanteados na gestão de Ernesto Araújo deverão voltar ao time titular da pasta sob Mauro Vieira. Luiz Alberto Figueiredo e Antônio Patriota, que foram ministros nos governos do PT e, com Bolsonaro, enviados a postos menos relevantes, deverão assumir embaixadas de peso.

Mauro Vieira com Celso Amorim e diplomatas na posse no Itamaraty

RETORNO. Também estão nessa lista Everton Vieira Vargas e Ricardo Neiva Tavares, hoje afastados do ministério, além Sergio Danese, que está no Peru, e Maria Luiza Viotti, na ONU.