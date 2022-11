Equipe de Lula ensaia diálogo com bancada ruralista no Congresso

Publicidade

A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abriu diálogo com o atual presidente da bancada ruralista, Sergio Souza (MDB-PR), e com o futuro presidente, Pedro Lupion (PP-PR) em um movimento de aproximação. Uma das frentes de discussão é incluir demandas do setor no espaço orçamentário que poderá ser aberto com a PEC da Transição.

Lula durante a COP-27, no Egito: Foto: EFE Foto: EFE

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Arthur Maia (União-BA), que faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, indicou a José Guimarães (PT-CE) que pode ajudar. Ele chegou a se oferecer para promover um jantar e reunir ex-adversários. Aliados de Lula consideram que a bancada do agronegócio, que aderiu a Jair Bolsonaro, ainda vai demorar até aceitar uma reunião com o presidente eleito.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Lula, presidente eleito (PT)