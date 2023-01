Faixa presidencial deve ser entregue a Lula por membros da sociedade civil

A cúpula do Congresso acredita que representantes da sociedade civil serão responsáveis pela entrega da faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo domingo, 1º. A avaliação é de que o aviso aos chefes dos Poderes teria de ser feito com antecedência, o que não ocorreu até sexta-feira.

Na foto, o ex-presidente FHC passa a faixa para Lula, em 2003. FOTO: JOEDSON ALVES/AE Foto: JOEDSON ALVES/AE

GESTO. A recusa de Jair Bolsonaro em participar do rito da posse alimenta no Judiciário a ideia de mudar a tradição e colocar presidentes do STF para conduzir a passagem de bastão, seguindo o modelo que ocorre nos Estados Unidos, em que é feito um juramento.

ATRASO. O governo eleito demorou mais do que o usual a definir os convidados para o coquetel de posse de Lula, no Itamaraty, e convites foram despachados na antevéspera.