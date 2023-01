Filha de desembargador que condenou Lula faz post em apoio a atos golpistas

Filha do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) Leandro Paulsen, a advogada Ana Vitória Paulsen postou, no domingo (8), em suas redes sociais uma foto em que sugere apoiar as invasões golpistas às sedes dos Poderes em Brasília.

Filha do desembargador Leandro Paulsen, do TRF4, faz post em apoio a atos golpistas.

Em seu Instagram, ela publicou uma foto de vândalos com uma porta do STF com o nome do ministro Alexandre Moraes com emojis da bandeira do Brasil e de mãos em sinal de oração.

Leandro Paulsen deu um dos votos favoráveis à condenação de Luiz Inácio Lula da Silva a 17 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia.

Ana Vitoria é tributarista no escritório Martinelli Advogados, que oferece aos clientes atuação especializada em tribunais superiores.