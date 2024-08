Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula, vira ministro por dois dias

Normalmente, o secretário executivo assume as funções de ministro na ausência do titular, mas o número dois da pasta, Francisco Macena, está em férias. Com atuação discreta neste governo, Gilberto Carvalho era peça-chave nas primeiras gestões petistas: ele foi chefe de gabinete de Lula de 2003 a 2010 e ministro da Secretaria Geral de Dilma Rousseff entre 2011 e 2014.

Nas eleições de 2022, o ministro interino trabalhou na coordenação da campanha de Lula. Mas assistiu à posse do amigo de décadas no gramado da Esplanada. “Tenho cada vez mais prurido ao entrar em palácios”, admitiu, à época, ao Estadão.

Petistas críticos ao governo Lula 3 afirmam, porém, que Carvalho faz falta no núcleo duro. Conhecido como “grilo falante” do Palácio do Planalto, ele nunca teve medo do presidente e sempre teve coragem de apontar erros. Um perfil que, na avaliação até de aliados próximos a Lula, faz falta a ele.