Gritos e pedidos de ordem marcam reunião do PL contra reforma tributária

A participação de deputados de outros partidos na reunião do PL na Câmara, para discutir o posicionamento na reforma tributária, deixou o clima tenso, podendo-se ouvir gritos e pedidos de ordem, no corredor do lado de fora sala.

Reunião da bancada do PL na Câmara Foto: ASCOM - Liderança PL

O debate ocorre porque os deputados mais bolsonaristas querem que a legenda de Valdemar Costa Neto vote pela rejeição integral ao texto. Outros, porém, desejam apenas conseguir mais tempo para promover alterações que agradem seus governadores. Representantes do Novo, Republicanos e União Brasil estão na reunião.

Como mostrou a Coluna, o PL tenta fechar questão contra a reforma tributária, que é vista pelo governo Lula como uma ‘bala de prata’ para a retomada econômica. O que o partido ignora é que o interesse dos Estados pesa muito mais nessa pauta do que a disputa entre oposição e governo.

À Coluna, parlamentares afirmam que o clima da maioria do PL é de derrubar a reforma da forma que está apresentada. Enquanto isso, os demais oposicionistas aguaram as reuniões com seus governadores e prefeitos para decidir.

O Novo, por exemplo, tem reunião marcada para às 15h desta terça com o governador Romeu Zema, de MG. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também está em Brasília e pressionará por mudanças.