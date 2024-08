Hino em linguagem neutra expõe bandeiras do PSOL e ofusca campanha de Boulos

Não bastasse a irritação porque o tema ofuscou a agenda positiva, interlocutores reclamaram que a militância do PSOL continuou alimentando a polêmica nas redes, mantendo a expressão “todes” entre os assuntos mais comentados. Uma das queixas internas é de falha na comunicação da sigla com os próprios filiados.

A assessoria de imprensa do candidato afirmou que sua campanha nunca solicitou ou autorizou a alteração na letra do Hino Nacional. A equipe de Boulos alegou que a “produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional”.

A campanha de Boulos já trocou a produtora de eventos uma vez. Nos bastidores, não se descarta promover uma nova alteração após o episódio do Hino Nacional. Já em relação à mudança de cantoras nos eventos da manhã e da tarde do sábado, a resposta foi que estava programada.

No comício do psolista no último sábado, 24, pela manhã, a intérprete Yurungai cantou “verás que es filhes teus não fogem à luta”, em vez de “os filhos”, conforme a versão tradicional. Em outro trecho, a cantora entoou “des filhes deste solo és mãe gentil”, em vez de “dos filhos deste solo és mãe gentil”. O vídeo foi tirado do ar na manhã desta terça-feira, 27, após a repercussão negativa nas redes sociais. No mesmo dia à tarde, em outro evento de Boulos, quem interpretou o Hino Nacional foi a artista Thalma de Freitas, mantendo a letra original.