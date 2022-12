Homem que queria explodir bomba em Brasília declarava admiração por deputado bolsonarista

Responsável pela tentativa de atentado a bomba em Brasília, George Washington Oliveira Sousa é um admirador declarado do deputado eleito Delegado Caveira (PL-PA). “Caveira você representa a coragem no Sul do Pará, contamos com você”, escreveu Sousa, nas redes sociais.

BRASILIA DF 24-12-2022 NACIONAL ARMAS APRENDIDAS A Polícia Civil do Distrito Federal desarmou, no sábado (24), uma bomba colocada próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília. O homem responsável pelo artefato foi preso e identificado. Seu nome é George Washington De Oliveira Sousa, ele tem 54 anos, mora em Santarém, no Pará, e confessou à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) que estava planejando um atentado contra o presidente eleito Lula (PT) no dia da posse. FOTO POLICIA CIVIL-DF

PRONTO, FALEI! Alberto Fraga, deputado federal eleito (PL-DF)

“O jogo já está jogado. Não acredito que haverá nenhum problema na posse do Lula como presidente”, disse o aliado do presidente Jair Bolsonaro.