Insatisfeito com falta de espaço no governo, Paulo Câmara pede para deixar o PSB

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara entregou nesta quinta-feira (26) carta de desfiliação do PSB após ter sido vetado pelo partido em indicações a ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sua saída deve acentuar a divisão no diretório estadual da legenda, que passa por enfraquecimento nos últimos anos.

Governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) Foto: Felipe Rau/Estadão

O grupo de Câmara acusa o prefeito de Recife, João Campos, e o agora ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, de se unirem para minar suas possibilidades de indicação a uma pasta no governo. Afirmam que Campos quer tomar para si todo o protagonismo da legenda no Estado e que França temia a concorrência na disputa por ministérios.