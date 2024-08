Integrante do Novo sugere dobradinha Marçal e Marina após debate do Estadão

Ao fim do debate realizado pelo Estadão, em parceria com Terra e Faap, um integrante do Novo se empolgou com os elogios trocados pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo), e pediu para os dois tirarem fotos juntos.

“Faz uma foto com a Marina. Vocês dois fazendo ‘M”, disse o auxiliar da candidata, que é economista e trabalhou no governo Jair Bolsonaro. Marçal, ainda no palco, sorriu e negou o convite. No mesmo momento, outro integrante do grupo de Marina Helena divergiu do colega e disse que o gesto poderia ‘”dar problema”. “Cada um é um candidato”, avaliou.

Marina Helena, candidata do Novo à Prefeitura de SP Foto: Felipe Rau/Estadão