Jair Renan se filia ao PL e será 4º filho de Bolsonaro a entrar para política

O PL vai aumentar a presença da família Bolsonaro na sigla. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta (16) à Coluna que o partido vai filiar Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro com os filhos, Flavio, Carlos, Eduardo e Renan. Foto: Bolsonaro SP/ Twitter

A ideia é que ele concorra à vaga de vereador em Balneário Camboriú em 2024. A disputa será um trampolim para depois sair a deputado federal em 2026.

Com a decisão, o ex-presidente terá filhos com carreiras políticas em três estados diferentes. Eduardo Bolsonaro (PL) é deputado federal por São Paulo. Flávio Bolsonaro é senador (PL) pelo Rio de Janeiro.

O clã Bolsonaro passará a ter força ainda maior no partido. Além do ex-presidente e seus três filhos, o comando do PL Mulher já é da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

DOMICÍLIO ELEITORAL

Jair Renan já está “morando” em Santa Catarina e trabalha como assessor do senador Jorge Seif (PL). O prefeito de Balneário Camboriú já discutiu, no último dia 11, com Valdemar Costa Neto os planos para o futuro político do filho 04 do ex-presidente.

Santa Catarina é um dos maiores redutos bolsonaristas do país. Bolsonaro conseguiu quase 70% dos votos no Estado, onde também conseguiu eleger o governador Jorginho Mello (PL) e o senador Jorge Seif.