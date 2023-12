Kajuru convida Janja para ser madrinha de projetos sociais em Goiânia

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pediu que a primeira-dama Janja seja madrinha de dois projetos ligados a ele em Goiânia: um instituto de atendimento a pessoas com autismo, já em funcionamento; e o primeiro instituto de doenças raras do Brasil, que será inaugurado com ajuda das emendas do parlamentar.

De acordo com o senador, Janja já aceitou o convite. A assessoria de imprensa da primeira-dama não confirmou.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Foto: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Acompanharam Kajuru na visita a Lula os senadores Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa, e Leila do Vôlei (PDT-DF). A pauta principal do encontro, porém, foram as obras de transporte público do entorno do Distrito Federal, que integram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

”O presidente também me agradeceu pela aprovação do Dino, falou da gratidão que tem por mim”, contou Kajuru à Coluna sobre a reunião.