A candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, escolheu o jornalista Leandro Narloch para ser o marqueteiro de sua campanha. Ele é autor do livro “Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil” e atua na comunicação do partido desde 2023. “Não podia ser um marqueteiro convencional”, disse a pré-candidata à Coluna do Estadão para explicar a escolha. Marina e Narloch já trabalharam juntos quando ela foi candidata a deputada federal em 2022.

Jornalista Leandro Narloch Foto: Reprodução Instagram/ @lnarloch