‘Legado institucional de Lula é zero’, diz Mangabeira Unger em jantar com empresários

Para ele, o último momento em que o Brasil teve uma refundação institucional foi durante o governo Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954), para além disso, sobressaiu-se o assistencialismo. “Na política, a única coisa que perdura é o legado institucional. Dar dinheiro aqui ou ali, mudar para cá ou para lá, são castelos de areia, não tem significado institucional. O legado institucional de Lula é zero. Não é que seja pequeno, é nulo. E não dá para comparar com Getúlio Vargas”, declarou para os presentes.

No encontro, promovido pelo Esfera Brasil, estavam representantes do varejo, setor financeiro, infraestrutura e tecnologia. Acostumados a essas conversas com senadores, deputados, magistrados e ministros, desta vez alguns empresários disseram-se impactados. Ou seja, a provocação funcionou, disse um deles, tomado por um certo pessimismo em relação ao País, após a conversa com o filósofo.

Para Mangabeira, os presidentes Luiz Inacio Lula da Silva e Jair Bolsonaro promoveram o “pobrismo” e so se diferenciaram nas questões identitárias.

“A única área que se diferenciaram foi a da política identitária das minorias abraçada pelo PT contra a política identitária da maioria abraçada pela direita.”