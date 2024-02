Lewandowski ganha livro de presente após posse prestigiada

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ganhou um presente após sua posse no cargo, ocorrida nesta quinta-feira, 1º, no Palácio do Planalto. Magistrado aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), levou para casa um exemplar da segunda edição do livro Ação coletiva e democratização do acesso à Justiça, autografado pela autora, a juíza Helena Refosco.

Ela foi juíza auxiliar no gabinete de Lewandowski durante sua passagem pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e prestigiou a solenidade.