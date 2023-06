Lula se reúne com Lira e acerta que MPs devem ser discutidas com presidentes da Câmara e Senado

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) fez novos alertas ao presidente Lula (PT), em conversa que ocorreu nesta segunda-feira, no Palácio da Alvorada. No encontro, houve um entendimento entre eles de que as próximas medidas provisórias terão de ser discutidas previamente com os chefes do Legislativo.

O o residente da Câmara, Arthur Lira, e Lula, durante Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul. Foto: Ricardo Stuchert/PR - 30/05/2023

Lira sinalizou que não adianta apenas o governo enviar as propostas ao Congresso, porque os problemas na articulação continuam e seria mais um risco de derrota para o Planalto.

De acordo com relatos, Lula mais ouviu do que falou. Mas, o presidente deixou claro que quer “estreitar” a relação com Lira.

Após dificuldades para aprovar a MP dos Ministérios, na semana passada, o petista decidiu entrar diretamente na articulação política. Mais tarde, ele vai se reunir com líderes partidários.