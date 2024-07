Lira traça nova estratégia para pressionar Senado a acelerar reforma tributária

Lira confessou aos pares grande irritação após senadores indicarem que não terão pressa para analisar o primeiro texto da regulamentação da reforma tributária, aprovado na Câmara antes do recesso. Nas palavras de um aliado, o presidente da Câmara vê o movimento como um desprestígio aos deputados, que se mobilizaram para aprovar o texto com celeridade.

Em uma tentativa de se antecipar ao movimento dos senadores, Lira afirmou ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que a Câmara não vai aceitar se o governo Lula retirar o pedido de urgência na tramitação da reforma tributária no Senado, de acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão. A retirada da urgência foi sugerida ao Palácio do Planalto por aliados, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai esperar o recesso para decidir o que fazer.